Homem tenta matar mulher ateando-lhe fogo nos Açores

Um homem de 38 anos foi detido pela Polícia Judiciária por tentar matar a mulher, de 36 anos, tentando queimá-la na ilha de São Miguel, nos Açores.O crime ocorreu na quarta-feira, dia 26 de maio, "quando a vítima se encontrava em casa, onde foi interpelada pelo marido, que lhe regou parte do corpo com um líquido potenciador da combustão e logo depois usou um isqueiro para atear o fogo", explicam as autoridades.O agressor acabou por ajudar a vítima a extinguir as chamas e a mulher foi levada para o hospital onde ficou internada.O homem ficou em prisão preventiva.