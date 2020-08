Homem tenta matar o cunhado com nove projécteis em Vila Real

Um homem tentou esta quarta-feira à noite matar o cunhado em Vila Real. A vítima de 45 anos foi surpreendida pelo cunhado quando estava à conversa num café da localidade onde vive.Licínio Ribeiro afirma que após os disparos conseguiu conduzir até ao hospital de forma a ser assistido.Vítima afirma que as motivações do crime terão a ver com uma propriedade da família.