Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem tenta matar o tio à facada em Ponta Delgada

Presente a tribunal, o agressor ficou agora em prisão domiciliária.

Por Miguel Curado | 09:08

Um homem de 30 anos foi preso pela Judiciária de Ponta Delgada, nos Açores, por ter agredido à facada o próprio tio, de 48. A vítima foi salva apenas após intervenção cirúrgica.



Na origem da agressão estará um alegado ataque do detido ao primo de 18 anos. Quando soube que o filho tinha sido esbofeteado, o homem de 48 anos procurou o sobrinho e os dois homens discutiram com violência.



O detido já estava na posse de uma faca de cozinha por suspeitar que poderia ser atacado e usou-a para golpear o tio no peito.



Só a rápida chegada do socorro levou a que a vida da vítima fosse salva.



Presente a tribunal, o agressor ficou agora em prisão domiciliária.