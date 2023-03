Homem tenta matar o tio durante o velório do pai em Setúbal. Vítima foi golpeada três vezes na cabeça

Um homem de 30 anos foi detido por fortes indícios de ter tentado matar o tio, de 58, durante cerimónias fúnebres do próprio pai em Setúbal. Segundo avança a Polícia Judiciária em comunicado, o crime aconteceu por volta das 17h50 desta quinta-feira. O suspeito terá agido por vingança, tendo golpeado a vítima na cabeça três vezes."O suspeito, movido por um espírito de vingança e por desavenças antigas, dirigiu-se à respetiva habitação, muniu-se de uma arma branca e, de seguida, regressou ao local do velório e, com clara intenção de lhe tirar a vida, desferiu três golpes na cabeça da referida vítima", pode ler-se.O suspeito vai ser presente a tribunal para a aplicação das medidas de coação consideradas necessárias.