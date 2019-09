Um homem de 55 anos foi preso pela PJ de Setúbal, por ter tentado matar à facada outro homem em Alhos Vedros, Moita. O agressor suspeitou que a vítima lhe tinha furtado uma bicicleta.O crime ocorreu em julho. Já com desentendimentos anteriores com a vítima, o agressor, alcoolizado, abordou-a na rua para perguntar onde estava a bicicleta. O homem negou responsabilidades no furto e, após discussão, o agressor deu-lhe várias facadas na cara, tórax e barriga. O ferido foi para o hospital do Barreiro, onde se salvou após ser operado várias vezes.O agressor, por seu turno, esteve em fuga mais de dois meses. Dormiu em barracas, teve cuidado com as comunicações por telemóvel, até ser preso na quinta-feira passada. Já está em preventiva.