Homem tenta matar outro com golpes de enxada na cabeça em Matosinhos

A Polícia Judiciária deteve, esta quarta-feira, um homem que tentou matar outro em Matosinhos com recurso a uma enxada.



Segundo as autoridades, o "crime ocorreu quando o detido e a vítima, um homem de 40 anos, se deslocaram a uma zona de mato para, alegadamente, recuperarem um cofre que ali havia sido enterrado". O arguido terá surpreendido a vítima, agredindo-a violentamente na cabeça com uma enxada e, já com esta inanimada, persistiu nos ataques, atingindo-a repetidamente com uma pedra.





O ataque terminou com a intervenção de populares. A vítima foi transportada ao hospital, em estado grave, tendo sido submetida a neurocirurgia de urgência.

O detido, com 36 anos, mecânico, sem antecedentes criminais, vai ser presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação .