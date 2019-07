Um homem de 25 anos tentou matar o tio, de 29, com o auxílio de uma tesoura no Monte da Caparica, em Almada. O agressor foi detido pela GNR.Segundo um comunicado da GNR, "na sequência de conflitos familiares, o suspeito, sobrinho da vítima, agrediu o seu tio, com recurso a uma tesoura, desferindo-lhe um golpe no pescoço, enquanto proferia ameaças de morte".Tanto o agressor como a vítima foram transportados para uma unidade hospitalar.