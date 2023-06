Um homem, de 46 anos, foi detido, na noite desta quinta-feira, por tentar matar um vizinho, de 42, no Porto. A vítima foi golpeada diversas vezes com uma navalha, tendo sido transportada para o hospital com ferimentos muito graves.O alerta foi dado por volta das 21h10.Ao que oconseguiu apurar, o crime terá ocorrido após um desentendimento entre os intervenientes na rua Abade Faria, junto ao bairro do Vilar.A PSP esteve no local e o caso passou para a alçada da Polícia Judiciária.