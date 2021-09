Um homem de 33 anos foi detido pela Polícia Judiciária pelo crime de homicídio qualificado na forma tentada, depois de este ter esfaqueado o vizinho, de 29 anos, em Loulé.Segundo oapurou, a agressão com a arma branca surgiu na sequência de uma discussão por causa do barulho que a vítima estava a fazer no apartamento. O agressor foi tirar satisfações e atingiu o vizinho com três golpes de faca no corpo. A vítima foi hospitalizada.