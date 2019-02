Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem tenta matar vizinho com golpe de enxada por causa de horta

Briga fútil pelo cultivo de uma horta levou um homem de 58 anos a tentar matar outro, em Torres Novas.

Por J.N.P. | 06:00

Uma briga fútil pelo cultivo de uma horta levou um homem de 58 anos a tentar matar outro, de 80, com um golpe de enxada. O idoso foi depois atropelado e esteve 18 dias internado nos hospitais de Abrantes e Tomar.



O agressor vai começar a ser julgado no Tribunal de Santarém, por três crimes: homicídio qualificado na forma tentada, ofensa à integridade física e dano.



Os factos remontam a maio de 2018, quando a vítima estava com o filho a plantar cebola num pequeno terreno na aldeia de Pé de Cão, concelho de Torres Novas.



O arguido, que reside em Lisboa mas diz-se coproprietário da horta por herança, irrompeu pelo terreno para expulsar a vítima e o filho do local.



Gerou-se uma discussão que acabou com o homem a desferir um golpe ao idoso atropelando-o depois.