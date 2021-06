Homem tenta matar vizinho com machado em Paços de Ferreira

Um homem tentou matar um vizinho com um machado, na madrugada desta terça-feira, em Carvalhosa, Paços de ferreira.A vítima dirigiu-se até ao agressor com o machado para lhe pedir justificações sobre um incidente com uma bicicleta. No entanto quando chegou junto do vizinho foi desarmado e acabou por ser agredido.A vítima, de 45 anos, foi levada com ferimentos graves, para o Hospital Padre Américo, em Penafiel, mas devido à gravidade do estado de saúde foi transportada, mais tarde, para o Hospital de São João, no Porto. O agressor também foi assistido no hospital porque sofreu ferimentos ligeiros.A GNR foi chamada ao local mas o caso passou para a alçada da Polícia Judiciária que investiga a situação.