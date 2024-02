Homem tenta roubar pistola de polícia no Hospital de Braga

Um homem com cerca de 50 anos tentou roubar uma pistola a um agente da PSP no Hospital Central de Braga, avança o jornal O Minho.Segundo a mesma fonte, a situação ocorreu esta tarde de sexta-feira quando o polícia se deslocava para os serviços hospitalares e o homem se encontrava na sala de espera. O indivíduo colocou as mãos no coldre do agente e tentou roubar a arma de fogo pelo método do esticão, mas como esta estava bem guarda não conseguiu.O suspeito foi conduzido para o Comando Distrital de Braga da PSP, tendo sido depois levado para o serviço de urgência da ala psiquiátrica do Hospital Central de Braga.