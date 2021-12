A PSP do Aeroporto de Lisboa anunciou esta terça-feira a detenção de um homem, de 31 anos, que quis viajar de avião com apenas uma dose da vacina anti-Covid-19.



Os factos remontam a 24 de dezembro, pelas 18h00. O suspeito estava junto à porta de embarque para entrar no avião com destino aos Estados Unidos. Os funcionários do aeroporto constataram que o mesmo não tinha a vacinação completa e advertiram-no. Este reagiu com injúrias aos funcionários do aeroporto e depois aos elementos policiais. Usou mesmo o telemóvel para filmar. Acabou por ser detido e aguarda acusação em liberdade.