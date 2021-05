Homem tenta violar a mulher com cabo de vassoura em Ourém

Dois crimes de violação tentada na forma agravada, um de violência doméstica e outro de detenção de arma proibida são as quatro acusações imputadas pelo Ministério Público a um homem de 60 anos, residente no concelho de Ourém, que vai começar a ser julgado no Tribunal de Santarém.









Num dos episódios relativos aos abusos sexuais, o arguido terá tentado violar a mulher, de 57 anos, com o cabo de uma vassoura, após a ter fechado na garagem da casa do casal, de ter rasgado as suas roupas e de a ter mandado abrir as pernas.

A vítima ofereceu resistência e acabou por escapar à agressão, tal como na segunda acusação de violação tentada, em que o arguido tentou forçá-la a ter relações de sexo anal. O agressor foi detido pela GNR de Ourém na noite de 11 de maio de 2020, depois de ter disparado seis tiros de caçadeira para o ar no quintal da residência e de ameaçar a mulher de morte várias vezes. Alcoolizado e descontrolado, o homem agrediu a pontapé a mulher à frente da patrulha e ofereceu resistência.