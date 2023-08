Um homem, de 70 anos, foi detido pela Polícia Judiciária (PJ) por suspeitas de ter ateado um incêndio à casa onde vivia com a mulher, em Cambeses, Barcelos. O suspeito está ainda indiciado por violência doméstica.





O caso aconteceu no último domingo. O alerta para o incêndio chegou aos bombeiros de Viatodos às 19h53. No local os operacionais encontraram fumo a sair por uma janela, mas as chamas não eram visíveis do exterior. Para entrar na habitação e chegar ao foco de incêndio, que deflagrou no quarto, os bombeiros tiveram de forçar a entrada por uma das portas. Contudo, o facto que causou maior estranheza aconteceu já dentro da casa: todas as divisões estavam trancadas e sem pessoas no interior. Os bombeiros foram por isso obrigados a criar acessos para extinguir as chamas.