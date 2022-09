Homem trava mal camião e acaba atropelado pelo mesmo

Um homem, de 56 anos, foi atropelado pelo camião que conduzia, esta terça-feira, na Rua do Pinheiro Manso, em Vizela.O trabalhador parou o camião que conduzia, mas não o travou corretamente e quando se apercebeu que este estava em andamento ainda tentou entrar, mas acabou por ser atingido pelo mesmo.O homem ficou entalado entre o camião e um muro, tendo sofrido ferimentos graves, apurou o"Algumas pessoas que estavam no local usaram de imediato um empilhador para tentar retirar o pesado. Quando chegamos ao local já não foi necessário realizar essas manobras", explicou, aoPaulo Félix, Comandante dos Bombeiros de Vizela.A vítima foi levada pelos bombeiros de Vizela para o Hospital de Guimarães. No local esteve ainda uma Viatura Médica de Emergência e Reanimação.A GNR tomou conta da ocorrência.