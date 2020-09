A PSP deteve um homem de 41 anos, no passado dia 5 de setembro (pelas 03h20), na Amadora, por suspeita de roubo numa casa.Após tomarem conhecimento de que o crime estaria a ocorrer, as autoridades dirigiram-se ao local, onde os vizinhos lhes disseram que um indivíduo teria escalado o prédio e subido à varanda do primeiro andar, agarrando um indivíduo pelo pescoço.Perante a situação, a PSP arrombou a porta da casa e resgatou a vitima.O suspeito está em prisão preventiva.