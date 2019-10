Homem urina na rua e leva tiro no pénis

Um desentendimento entre dois homens, porque um deles estava a urinar na rua à saída de um café, na Arrentela, Seixal, acabou com este baleado no pénis e o atirador em fuga pelo Sul e Norte do País. O crime ocorreu em junho e o agressor foi agora apanhado pela PJ de Setúbal.Segundo apurou o, os dois homens, ambos de 35 anos, não teriam desentendimentos anteriores. O atirador tinha um antecedente policial antigo por resistência à autoridade. A vítima do disparo terá registo limpo.Mas naquela noite estavam ambos alcoolizados. Ao sair do café, o atirador, feirante de profissão, deparou-se com o outro homem a urinar à porta. Indignou-se e confrontou-o. Mas levou de resposta um "mete-te na tua vida!".Furioso, o homem sacou do revólver e atingiu o outro, apanhando parte do pénis. Por pouco não atingia a artéria femoral. A vítima não morreu "por casualidade", afiança a PJ.O atirador fugiu e andou escondido pelo Alentejo até se fixar em Vila do Conde, onde os investigadores da PJ de Setúbal, com o apoio da diretoria do Norte, o foram apanhar sexta-feira. Está já em preventiva.