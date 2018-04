Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem usa alunos para traficar

Apanhado pela PSP em Portimão após 10 meses de investigação.

Por João Mira Godinho | 09:11

A PSP anunciou a detenção de um homem, de 29 anos, em Portimão, por tráfico de drogas. O detido usava alunos das escolas da cidade para vender as drogas.



Segundo a PSP, o detido, "residente em Portimão, desenvolvia grande parte da sua atividade ilícita na cidade e seus arredores, com evidente ascendência perante diversos jovens que integram a comunidade estudantil de Portimão e colaboravam na venda do produto estupefaciente".



Após 10 meses de investigação, "no final da semana [passada], a Esquadra de Investigação Criminal de Portimão procedeu à detenção do homem, tendo ainda constituído arguido um outro, de 24 anos, por tráfico de estupefacientes", refere o Comando Distrital de Faro da PSP.



Na busca à casa do suspeito foram encontradas diversas doses de vários tipos de droga, que foram apreendidos, juntamente com um automóvel, armas e dinheiro.



Presente a tribunal, no sábado, para primeiro interrogatório e aplicação de medidas de coação, o homem ficou a aguardar julgamento em prisão preventiva.



PORMENORES

Drogas e armas

Na busca à casa do suspeito, a PSP apreendeu 464 doses de haxixe, 172 de anfetaminas e 24 de cocaína. Foram ainda recolhidos um bastão extensível, uma soqueira e cerca de 850 € em dinheiro, uma balança de precisão e material relacionado com o tráfico de droga.



Jovens eram estratégia

O Comando de Faro da PSP acredita que o homem utilizava os estudantes para vender a droga, de forma a "esquivar-se e a colocar mais um obstáculo a uma eventual atuação" das autoridades.