Eugénio e Maria de Deus viviam juntos há vários anos no sítio de Vale Mós, em São Bartolomeu de Messines, no concelho de Silves. Ninguém conhecia conflitos entre o casal. Na terça-feira, ao final do dia, o filho foi tratar da horta quando ouviu disparos de caçadeira. Quando voltou a casa alarmado já encontrou a mãe e o pai mortos.