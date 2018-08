Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem usa arma falsa para roubar

Exigiu 100 euros mas as vítimas assustaram-se e conseguiram fugir do local.

Por J.T. | 09:09

Um operário fabril, de 26 anos, atacou mãe e filha dentro de uma dependência bancária em Évora, quando estas se preparavam para levantar dinheiro na caixa de multibanco. Munido de uma arma falsa, exigiu 100 euros, mas as vítimas assustaram-se e conseguiram fugir do local.



O roubo não foi consumado, o ladrão fugiu, mas foi detido pela Polícia Judiciária. Um juiz deixou o ladrão em liberdade, mas obrigado a apresentar-se três vezes por semana na esquadra da zona de residência.



O ataque teve lugar ao final da tarde de quinta-feira. As vítimas entraram no banco com objetivo de levantar dinheiro, tendo o assaltante entrado logo a seguir.



E não tardou a anunciar o roubo, ao mesmo tempo que ameaçou as vítimas com a arma – que se sabe agora ser uma réplica.



Apanhadas de surpresa, mãe e filha assustaram-se e começaram a gritar. Uma delas conseguiu fugir do local, seguindo-se a outra.



Com medo de ser apanhado, o ladrão também fugiu, tendo sido detido na sexta-feira.