Um homem, de 36 anos, desempregado, e residente em Ermesinde, foi detido em flagrante pela PSP no preciso momento em que forçava um jovem, de 24, a dirigir-se a um multibanco para proceder a um levantamento em dinheiro, no domingo, na Estrada Exterior da Circunvalação, no Porto.

Ao ver a polícia a passar no local, a vítima esbracejou e conseguiu libertar-se do suspeito que terá usado uma arma. O ladrão acabou por ser intercetado pouco depois.