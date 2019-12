Um homem de 68 anos usou uma caçadeira municiada para intimidar um grupo de jovens que fazia barulho numa rua de Carnaxide, Oeiras, pelas 20h30 de domingo. Acabou detido após, numa busca à sua casa, ter sido encontrada uma pistola modificada.



Tinha ainda três caçadeiras em situação legal, embora não dispusesse do obrigatório cofre para as mesmas. As desavenças com os jovens já eram conhecidas da PSP.

