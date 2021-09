Um homem de 30 anos, que agrediu, com uma chapa de matrícula, vários passageiros e o revisor de um comboio da Linha de Sintra, foi detido pela PSP na estação de Agualva-Cacém. No momento, o agressor ainda atacou um elemento da polícia com um pontapé na perna, mas foi logo manietado.De acordo com a PSP, a situações ocorreu pelas 17h50 de quarta-feira. Antes de ser detido, o homem ainda pontapeou a porta de acesso à cabine do maquinista.