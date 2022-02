Uma mulher de 26 anos suportou durante quatro anos as agressões e ameaças de morte do namorado, de 30 anos, que chegou mesmo a queimá-la com cigarros. O casal residia em Leiria e o agressor foi detido pela GNR, por violência doméstica. Está de novo em liberdade, mas proibido de contactar a vítima.O agressor, que é soldador de profissão mas sem local certo para trabalhar, agredia a namorada com murros e objetos, a maior parte das vezes na sequência de discussões por motivos fúteis.