Homem usa dinheiro falso durante ano e meio para pagar despesas

Um homem de 26 anos foi preso pela PJ, por ter vivido cerca de ano e meio (desde julho de 2017), recorrendo a dinheiro falso para pagar as despesas quotidianas.Apanhado na zona de Cascais, o suspeito usava ainda no dia-a-dia uma carta de condução falsa, já que não era portador de qualquer licença válida para o efeito.Apanhado pela PJ no passado dia 8, foi presidente ao tribunal de Cascais.Um juiz aplicou-lhe prisão domiciliária, mas o detido está na cadeia à espera de condições para cumprir a medida de coação decretada.