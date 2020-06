Homem usa espada árabe para assassinar mulher

Depois de ter agredido e ameaçado de morte a companheira com uma cimitarra, uma espada árabe com 60 centímetros de lâmina, um homem de 62 anos agrediu a murro e pontapé um dos militares da GNR que acorreu à residência do casal, em Almeirim. O arguido vai ser julgado no Tribunal de Santarém por violência doméstica, resistência e coação sobre funcionário e detenção de arma proibida.









O caso remonta a 8 de julho de 2019, dia de aniversário da mulher com quem o agressor manteve uma relação de 20 anos. Para a proibir de festejar a data com amigas, o arguido pegou numa das duas cimitarras que tinha penduradas sobre a lareira e apontou-a na sua direção, jurando que a matava se saísse de casa. A discussão só terminou com a intervenção da filha.

Dois dias depois, e na sequência de uma outra briga em que já tinha apertado o pescoço e atirado a mulher ao chão, o arguido reparou que as espadas tinham sido retiradas. A vítima confessou que tinha sido ela a escondê-las por medo de serem usadas contra si e conseguiu fugir de casa, chamando a GNR. No local, a vítima entregou as espadas à patrulha, acrescentando que o companheiro tinha armas de fogo escondidas no sótão. Durante a busca, o arguido ameaçou de morte um dos militares, mandou-o ao chão e agrediu-o com violência.





Segundo a acusação, o arguido, pedreiro de profissão, consome bebidas alcoólicas em excesso há mais de 30 anos. Após a detenção, ficou proibido de contactar a mulher e a filha.