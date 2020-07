Um homem atacou à facada e com um ferro de engomar um outro, no interior de um apartamento no Barreiro, e frente a testemunhas.O crime ocorreu sábado e o agressor ficou, de faca na mão, à espera da PSP. A vítima, atingida nos braços, abdómen e na cabeça, continua internada no Hospital do Barreiro, onde teve o estômago suturado.O agressor, com antecedentes violentos, ficou em prisão preventiva. Estava em liberdade condicional desde fevereiro.