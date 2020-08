Homem usa garrafa para assaltar dois turistas em Lisboa

A PSP deteve em flagrante um homem de 21 anos que ameaçava de morte um casal de turistas, para os assaltar, no Cais do Sodré, Lisboa.



De acordo com a polícia, o suspeito usava uma garrafa de vidro e perseguia as vítimas, fazendo-as "temer pela vida".





O crime ocorreu na madrugada de terça-feira e o suspeito foi detido antes de conseguir fazer mal às vítimas, que fugiram do local antes que a PSP as identificasse.O suspeito foi presente a tribunal e ficou em liberdade.