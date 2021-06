A vítima, de 36 anos, encontrava-se na sua residência, em São Miguel, quando foi atacada pelo marido, na madrugada de 26 de maio. O homem regou-a com um líquido inflamável e logo depois ateou fogo, usando para isso um isqueiro.



Um homem, de 38 anos, foi detido pela Polícia Judiciária dos Açores por tentar matar a mulher, foi esta terça-feira anunciado.A vítima, de 36 anos, encontrava-se na sua residência, em São Miguel, quando foi atacada pelo marido, na madrugada de 26 de maio. O homem regou-a com um líquido inflamável e logo depois ateou fogo, usando para isso um isqueiro.

As chamas foram apagadas com a ajuda do próprio agressor e a vítima foi encaminhada para o hospital, onde permanece internada. O homem ficou em prisão preventiva, depois de ter sido presente a um juiz.