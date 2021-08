Homem usa martelo durante rixa com outro na Amadora

As autoridades estão a investigar as circunstâncias de uma rixa entre dois homens na Amadora. O caso terá ocorrido na madrugada de sábado, na zona da Reboleira.



Nas imagens veem-se dois homens em agressões mútuas e um deles a usar um martelo. Nos prédios em redor várias pessoas pedem para chamar a polícia.



O Comando Metropolitano de Lisboa afirma não ter conhecimento da situação. Desconhece-se se algum dos envolvidos ficou ferido uma vez que também os bombeiros da Amadora não foram chamados para qualquer ocorrência do género.