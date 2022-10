Homem usa martelo para partir vidros de centro comercial no Funchal por causa de publicidade a Putin

Um homem partiu, com recurso a um martelo, dois vidros da entrada de um dos principais centros comerciais do Funchal, na Madeira, esta terça-feira.Segundo o que testemunhas contaram ao, o homem encontrava-se revoltado depois de ter visto que a papelaria da superfície comercial vendia um livro acerca da vida de Vladimir Putin e acusou o espaço de fazer publicidade à vida de um assassino.Posteriormente, dirigiu-se à entrada do centro comercial e partiu os vidros.A administração do centro comercial foi contactada, mas não quis prestar declarações sobre o assunto.A PSP foi chamada ao local e tomou conta da ocorrência.