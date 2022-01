Nos últimos meses, desde que pôs fim à relação conflituosa, a mulher, de 54 anos, era perseguida e ameaçada sempre que saía da casa onde morava, no concelho de Vieira do Minho. O ex-companheiro, de 62 anos, usava uma muleta para a atacar. Bateu-lhe em diversas ocasiões até ter sido detido, na terça-feira, pela GNR local.



No mesmo dia, o agressor foi presente a um juiz no Tribunal de Braga, que o proibiu de se aproximar a menos de 500 metros da casa da vítima.

