Um homem do Azerbaijão, com passaporte israelita, terá usado uma aplicação de tradução para ameaçar os funcionários do restaurante Portugália, no Cais do Sodré. Segundo apurou o, o homem de 36 anos terá dito ter consigo uma granada. Um funcionário deu o alerta para o 112 perto das 22h00 desta sexta-feira.A PSP e a Unidade Especial da Polícia foi chamada ao local mas, após revistarem o homem, não encontraram a granada, avança aoa Direção Nacional da PSP.Depois de falar com o MP e a PJ, o homem foi libertado.