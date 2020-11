Homem usava café para jogos ilegais na Amadora

A PSP anunciou este sábado a apreensão de vários jogos de fortuna ou azar, num estabelecimento na Mina, Amadora.





Na sequência de reclamações sobre desentendimentos entre as proprietárias do espaço e o homem que o explorava, os agentes foram ao local e apuraram que o segundo utilizava o estabelecimento para jogos ilegais. Além disso, manipulava uma máquina de extração de bolas, para que aquelas que concediam um prémio maior nunca saíssem. A máquina foi apreendida em conjunto com duas roletas russas. Foram ainda levantados 14 autos por várias infrações.