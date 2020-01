Homem usava ferro e vassoura para agredir companheira e filhos desta em Cascais

O cadastrado que a PSP de Cascais deteve esta semana por agressões à companheira e aos três filhos desta, em Cascais, já havia sido detido por violência doméstica em dezembro e novembro de 2019, agredindo-os com uma vassoura e um ferro.O casal, ele de 47 anos e ela de 32, relacionava-se há três anos, tendo iniciado quando ele estava preso em Sintra - saiu da cadeia em agosto após 4 anos por furtos.Agora, ficou em preventiva após dois dias consecutivos de agressões. Saiu mesmo de casa com as chaves, deixando-a sequestrada.