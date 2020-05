Homem vai para a cadeia por apalpar genitais de funcionária durante assalto

O Tribunal de São João Novo, no Porto, condenou a quatro anos e dez meses de prisão efetiva um homem que assaltou umas bombas de gasolina, em Valongo, e apalpou a funcionária nos genitais. Foi sentenciado por roubo agravado e coação sexual.O crime foi cometido a 7 de abril do ano passado. O arguido, de 46 anos, que está em prisão preventiva desde a altura dos factos, utilizou um objeto cortante para consumar o assalto.Começou por forçar a vítima a ajoelhar-se e, depois, a deitar-se no chão. Exigiu ainda a entrega de todo o dinheiro da caixa registadora - num total de 255 euros -, assim como maços de tabaco, avaliados em 23 euros. Foi quando a vítima estava deitada no chão que o homem lhe colocou a mão na vagina. O mesmo acabou por não avançar os seus intentos sexuais uma vez que se apercebeu que estava a chegar um cliente.Atuou com o rosto parcialmente coberto. Todo o ataque foi filmado pelas imagens de videovigilância do estabelecimento comercial.