Homem vê amigo morrer esfaqueado em Viana do Castelo: "Devia estar morto no lugar dele”

Ilídio Rodrigues não tem dúvidas de que era ele o alvo.

Por Fátima Vilaça | 01:30

"Aquela facada era para mim. Eu é que devia estar morto no lugar dele. O meu amigo morreu por engano." Revoltado, Ilídio Rodrigues não tem dúvidas de que era ele o alvo do ataque que na segunda-feira à noite tirou a vida a Vítor Coimbra, em Areosa, Viana do Castelo.



O pescador, 22 anos, foi atingido com um golpe de faca nas costas. Morreu no hospital. Ilídio Rodrigues reconheceu os agressores e não tem dúvidas de que os ciúmes motivaram o ataque.



Durante todo o dia desta terça-feira a PJ de Braga desenvolveu diligências para identificar o homicida. Até esta terça-feira à noite, ninguém tinha sido detido.



Fonte policial confirmou ao CM estar a averiguar a tese do "engano"’ motivado por ciúme, mas adiantou que há outros cenários em aberto. A hipótese de se tratar de um ajuste de contas em negócio de droga também não foi posta de parte.



Vítor Coimbra saía da casa do amigo, segunda-feira, às 18h00, quando foi esfaqueado.



Ilídio Rodrigues contou ao CM que dois homens, que reconheceu, o emboscaram à porta de casa. Após a facada fatal, entraram num carro onde os aguardavam duas mulheres.



Na mesma noite, a GNR identificou o condutor do carro e as autoridades confirmam que seguiam mais três pessoas no carro.



A vítima deixa viúva e duas filhas, de um e três anos. Esta terça-feira, ao CM, a irmã, Ana Coimbra, disse apenas que a família pede que "quem o matou seja apanhado e castigado".



PORMENORES

Socorro

A equipa médica do INEM tentou salvar a vida a Vítor Coimbra durante mais de 30 minutos. Iniciaram o transporte para o Hospital de Viana do Castelo, mas o pescador acabou

por não resistir.



PJ investiga

A PSP de Viana do Castelo foi para o local pouco depois do primeiro alerta ao 112. No entanto, a PJ de Braga foi acionada uma hora após o homicídio, quando a morte de Vítor já estava confirmada.



Violência

Ilídio Rodrigues é conhecido por ser muito violento. Esta terça-feira, em frente à câmara da CMTV, agrediu o pai e ainda o ameaçou com dois bastões metálicos. Ao que o CM apurou, já esteve preso.