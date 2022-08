Um casal estava no mar da praia da Gelfa, em Vila Praia de Âncora, quando foi surpreendido pela corrente intensa e com ondas fortes, este sábado de manhã. A mulher, Ana Barreto, de 72 anos, foi arrastada pelo agueiro. O marido, de 73, ainda a tentou socorrer, sem sucesso. Chegou ao areal com ajuda de banhistas.









Ver comentários