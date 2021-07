Homem vê mulher morrer em colisão brutal em Famalicão

Armanda Rodrigues, de 55 anos, e o marido, de 60, seguiam ontem a caminho de um almoço familiar quando colidiram com um carro em que viajava um casal e três crianças, em Requião, Famalicão. O choque foi de tal forma violento que o Opel Corsa foi projetado para um campo de milho. Armanda teve morte imediata. O marido e os restantes cinco ocupantes do outro veículo, entre os quais um bebé de 7 meses e duas crianças de 4 e 8 anos, ficaram feridos sem gravidade e foram transportados ao hospital de Famalicão.









O violento acidente aconteceu na estrada de acesso ao nó de Seide da A7, na freguesia de Requião. O alerta foi dado poucos minutos antes das 13h00 e mobilizou vários meios das duas corporações de bombeiros voluntários de Famalicão e Famalicenses, e do INEM.





Leia também Homem vê companheira de 55 anos morrer em violento acidente em Famalicão As causas do acidente mortal estão a ser apuradas pela GNR, cujos investigadores realizaram ontem durante mais de uma hora perícias no local.

No chão - uma extensa reta com boa visibilidade - há marcas evidentes de travagem do Opel Corsa, onde seguia a vítima mortal e que vivia em Joane, antes de embater no Golf em que seguia o casal, de 36 e 39 anos, e os três filhos.





O marido de Armanda Rodrigues conseguiu sair do veículo e subir o talude até à estrada. Foi encontrado pelos bombeiros a deambular pela berma, muito desorientado. Familiares da vítima mortal foram ao local do acidente, estranhando a demora do casal, e ficaram em choque com a tragédia.