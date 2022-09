Nuno Calvinho, de 23 anos, morreu na sequência do naufrágio da embarcação de pesca da família, ao largo da praia da Salema, concelho de Vila do Bispo, na madrugada de quinta-feira. Outros cinco pescadores, entre eles o pai e o irmão do jovem que fizeram tudo para o salvar, sobreviveram.



A embarcação de pesca do cerco ‘Vagabundo do Mar’, registada em Lagos, já tinha recolhido as redes e preparava-se para regressar a terra quando virou, cerca das 03h30, a 1,5 milhas a sudoeste da costa.









