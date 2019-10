Homem vende facas ilegais através da Internet

Agentes à civil estranharam o comportamento de um casal, com um filho, junto a um carro com a bagageira aberta perto do Centro Comercial Colombo, em Lisboa.Ao aproximarem-se, os polícias viram oito armas brancas na bagageira. Perceberam depois que o homem, de 42 anos, ia proceder à venda das mesmas, isto depois de as ter publicitado na plataforma online OLX.O homem foi detido na tarde de domingo. Já anteriormente havia sido apanhado pelo mesmo crime.No total, foram apreendidas oito armas brancas dentro do veículo e outras doze em sequência de uma busca feita ao domicílio do homem.Já com seis anos de prisão cumpridos por furto qualificado, o detido ficou agora sujeito a apresentações quinzenais à PSP.