Homem vinga-se de amante e ateia fogo ao carro com acendalhas, pinhas e cartão

Não aceitou que a amante terminasse a relação e, na véspera de Natal, enviou-lhe uma SMS a avisá-la de que se ia arrepender.O reformado, de 66 anos e casado, cumpriu a ameaça: na madrugada do passado dia 27 de dezembro, acedeu ao pátio da casa da vítima, em Caminha, depois de cortar o cadeado do portão. Ateou fogo ao carro da amante utilizando acendalhas, pinhas e cartão.As chamas consumiram o veículo e propagaram-se à moradia, destruindo outro veículo e provocando danos na habitação onde a mulher estava a dormir, conseguindo esta escapar ilesa.O incendiário, que reside em Ponte de Lima com a mulher, já tinha furado os quatro pneus do carro do novo namorado da amante e esta tinha apresentado queixa por perseguição por parte do arguido.O ex-emigrante foi detido pela Polícia Judiciária de Braga em casa e ouvido no Tribunal de Ponte de Lima. O juiz decidiu que vai aguardar julgamento em casa, com pulseira eletrónica. Está ainda proibido de contactar com a vítima.