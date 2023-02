Um homem de 51 anos foi detido pela Polícia Judiciária dos Açores por ter violado a ex-companheira, de 40, na casa onde ainda residia com a mesma. O filho de ambos estava presente no dia do crime.











O crime sexual ocorreu no início do corrente mês, após várias semanas em que violador e vítima partilharam casa, apesar de já estarem separados. Mesmo nunca tendo formalizado qualquer queixa contra o antigo companheiro, a mulher tomou a iniciativa de pedir a separação no final do ano passado, após 8 anos de casamento, nos quais foi alvo de agressões físicas e psicológicas.