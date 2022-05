Homem viola adolescente em casa de banho de estação de comboios

A Polícia Judiciária de Setúbal deteve um homem de 43 anos que violou um adolescente nas casas de banho da estação ferroviária de Coina, no Barreiro.



O crime ocorreu ao final do dia 8 de abril, quando a vítima foi surpreendida pelo predador sexual. Não estava mais ninguém no espaço e o homem usou a força física para obrigar o menor a diversas práticas sexuais.





O agressor fugiu do local e só em casa o jovem relatou o sucedido.O caso foi então participado à PJ, que conseguiu agora identificar e localizar o predador sexual. A provas recolhidas não deixaram dúvidas ao juiz de instrução, que ordenou a prisão preventiva do detido.