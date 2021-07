Mulher violada e agredida por homem num terreno agrícola em Esposende

Uma mulher de 73 anos foi violada e agredida por um homem, desconhecido, que a atacou no domingo à tarde, quando estava sozinha num terreno agrícola, em Fonte Boa, no concelho de Esposende. A agressão sexual aconteceu pouco depois das 17h00 e foi comunicada à GNR local.



A investigação passou, no entanto, para a Polícia Judiciária de Braga que, durante o dia desta segunda-feira, desenvolveu diligências para identificar e deter o violador.

Horas depois do violento ataque sexual, a mulher conseguiu descrever às autoridades que foi surpreendida pelo agressor quando colhia legumes no terreno de que é proprietária. Relatou que o viu entrar no campo e que este foi na sua direção, atirando-a, de imediato, ao chão.