Um operário metalúrgico aposentado, de 58 anos, foi detido pela Polícia Judiciária por ter agredido sexualmente uma jovem com um atraso físico e cognitivo, em Vila do Conde. Presente a um juiz, o agressor ficou em prisão preventiva.



O arguido aproveitou a proximidade à vítima para consumar o crime. A jovem, abandonada pelos pais biológicos, foi adotada por familiares do agressor. A violação correu na noite do dia 14 deste mês, na casa dos familiares.

