Seis meses depois de violar uma jovem, de 19 anos, numa festa privada de Passagem de Ano na Figueira da Foz, o autor do crime foi detido pela Polícia Judiciária do Centro. Logo após cometer o crime sexual, o suspeito, de 21 anos, fugiu do País e refugiou-se em França, onde tem familiares. Voltou agora à cidade para a festa de São João, tendo sido detido no sábado à noite no centro da Figueira da Foz.









Ver comentários