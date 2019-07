Homem viola menino de 12 anos em casa dos pais da criança nos Açores

A Polícia Judiciária de Ponta Delgada, Açores, deteve um horticultor de 49 anos por violação de um menino com apenas 12. O caso ocorreu numa ilha do grupo central do arquipélago, na casa dos pais do menor, foi esta quinta-feira anunciado.Segundo oapurou, o predador mantinha uma relação com uma familiar da vítima que vivia na mesma casa e consumou a violação numa das visitas.Segundo a PJ, a vítima foi trancada numa das dependências da casa, agredida e alvo de sevícias. O caso foi denunciado à PJ, que deteve o predador.Presente a tribunal, foi libertado com apresentações bissemanais e proibição de contactos com menores de 18 anos.