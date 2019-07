Homem viola menino de 12 anos em casa dos pais da vítima nos Açores

A Polícia Judiciaria identificou e deteve um homem de 49 anos suspeito da prática do crime de violação de uma menina de 12 anos, nos Açores.Segundo o comunicado da PJ enviado às redações, o crime ocorreu na casa dos pais da vítima, com os quais o suspeito tem um relação de proximidade familiar. O detido trancou a menina numa das divisões da habitação e, "com uso da força", agrediu-a sexualmente.O agressor foi presente e primeiro aplicadas as medidas coativas de apresentações bissemanais e proibição de contactos com menores de 18 anos.